20 Frasi di buon compleanno per auguri speciali

Raccolta di frasi di Buon Compleanno speciali! Pensieri adatti per festeggiare il compleanno di una persona speciale

Scegliere la frase giusta per degli auguri di buon compleanno può essere molto importante sia per chi li riceve, ma anche per chi li scrive. In questo articolo vogliamo darvi qualche suggerimento per copiare qualche idea originale e condividerla.

Le frasi di buon compleanno devono colpire chi le riceve, ma soprattutto devono essere spontanee e vere, rispecchiando il rapporto e l’intimità tra chi scrive e chi riceve gli auguri di buon compleanno.

Non sempre, però, riusciamo a esprime l’affetto che ci lega ad una persona cara attraverso le parole. Ci blocchiamo non riuscendo ad esprimere fino in fondo le nostre emozioni.

Per far volare la fantasia, un passo giusto da fare sarebbe trovare qualche aneddoto o ricordo specifico per il festeggiato, in modo che l’augurio sia personalizzato. In questo caso potrebbe crearsi l’empatia giusta nel momento in cui si leggerà la frase di buon compleanno.

A volte, però, nelle frasi più semplice può nascere il messaggio più bello.

Buon compleanno! è la classica frase che si utilizza per fare gli auguri di compleanno. Può sembrare un po’ banale, ma se viene personalizzata, magari declinata con ironia su qualche aneddoto particolare può diventare il top in molte occasioni.

E quanto la creatività viene a mancare?

Nessun problema: sul web infatti, è possibile trovare diversi siti che offrono diversi spunti per delle frasi di buon compleanno oppure frasi di auguri per qualsiasi occasione.

Noi, dal canto nostro, ve ne proponiamo qualche esempio qui di seguito: