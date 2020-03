BACOLI/Accordo tra parti sociali: Selex Mbda e Leonardo chiuse due giorni per sanificazione

Chiuse per sanificazioni in corso o chiuse perché non possono adeguarsi alle normative di sicurezza previste per limitare il contagio. Sono due difficoltà diverse, ma frutto della stessa ansia, quelle che stanno vivendo le aziende bacolese dell’Mbda e della Leonardo dove negli ultimi due giorni il livello di tensione si è alzato.

Dopo lo stop del primo cittadino Della Ragione di ieri, arriva l’accordo tra le parti sociali per la sanificazioni degli ambienti dell’ex Alenia del Fusaro.

“Nelle giornate del 16 e 17 Marzo saranno attivate due giornate di sospensione delle attività in tutti gli Stabilmenti / Sedi / Uffici del Gruppo per garantire l’avvio degli interventi di pulizie straordinarie e sanificazione dei locali aziendali e, più in generale, la pianificazione ed avvio massivo di tutti gli interventi che garantiscano la piena compliance rispetto alle misure prescitte dal Protocollo del 14 marzo”. – si legge nell’accordo firmato oggi.

Il protocollo completo firmato

Protocollo LDO OOSS Covid19