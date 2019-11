BACOLI/Arrestato 22enne: aveva la droga nella scatola dei biscotti

È bacolese ed è incensurato, ha 22 anni ed è finito ai domiciliari per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Monteruscello. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 72,45 grammi di marijuana ancora da confezionare, 1 pianta di cannabis indica alta 33 centimetri e una bustina della stessa sostanza del peso di 0,50 grammi. La droga era in una scatola per biscotti, nascosta in una credenza. La piantina era invece sul terrazzino dell’abitazione. Il giovane è ora in attesa di giudizio.