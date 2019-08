BACOLI/Avvistata discarica di siringhe su via Scalandrone

Un vero è proprio giacimento di siringhe è stato avvistato da alcuni cittadini sullo Scalandrone. Sono posizionate sotto gli occhi di tutti lungo via Scalandrone, proprio lì si annidano un centinaio di siringhe, un vero e proprio campo minato, un pericolo che può rivelarsi dannoso per tutti gli abitanti del quartiere.

La zona è un vero e proprio campo minato e ad ogni passo si rischia di calpestare inavvertitamente una siringa gettata lì in maniera del tutto irresponsabile. L’area, infatti, è frequentata soprattutto da giovanissimi che ogni giorno si ritrovano in quella zona.

Lo ‘Scalandrone’ è una realtà difficile per quanto riguarda lo sversamento dei rifiuti. Una zona che spesso non viene controllata e, quindi, facile da usare come discarica di qualsiasi rifiuto.

I cittadini lamentano questa situazione di degrado e indigenza nella quale sembra averli abbandonati il comune. Non sono queste le condizioni nel quale tenere la zona. Serve un immediato intervento del comune il quale deve intervenire per riqualificare l’area e garantire la sicurezza ai cittadini, come del resto sta accadendo in altre zone del paese.