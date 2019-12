BACOLI/Baia, auto rubata con i regali di Natale al parcheggio ‘Irsvem’

Aveva da poco finito la spesa con i propri regali da donare a parenti e amici. L’uomo, bacolese, prima di dirigersi verso casa si ferma a Baia per il consueto aperitivo della vigilia di Natale. Non trovando il posto per parcheggiare sul porto, decide di sostare la propria auto nel parcheggio adiacente l’Irsvem. Al sui rientro l’amara scoperta: rubata l’auto con tutti i regali di Natale.

Purtroppo i malviventi sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce e, adesso, gli inquirenti sono a lavoro per dare un nome e un volto ai criminali e restituire le vetture ai legittimi proprietari. Baia, purtroppo, nelle ultime settimane è stata protagonista di un’escalation di furti e rapine. E’ il terzo episodio in due settimane. Il parcheggio, antistante l’Irsvem, è troppo spesso frequentato da ladri e malviventi. E’ il caso di intervenire installando una video sorveglianza ed un’illuminazione adeguata al posto che possa scongiurare, tra l’altro, la presenza di parcheggiatori abusivi durante il periodo estivo.