Informazioni utili su rischio vulcanico Campi Flegrei, piano di allontanamento del Comune di Bacoli e Piano di Emergenza Comunale

In vista della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di Protezione Civile, a cura della Protezione Civile Nazionale, che si terrà nel mese di Ottobre 2019, anche il Comune di Bacoli parteciperà alla prova di esercitazione “EXE Flegrei 2019” che investirà i Campi Flegrei dal 17 al 20 Ottobre 2019.

A tal proposito, con il primo documento in allegato, l’Amministrazione Comunale intende informare i propri cittadini circa i rischi, le attività di monitoraggio e i livelli di allerta del vulcano attivo dei Campi Flegrei, le pianificazioni di protezione civile, il Piano di allontanamento del Comune di Bacoli, i gemellaggi con gli altri comuni italiani per le ultime fasi di evacuazione assistita e alcuni link utili.

Con il secondo documento in allegato, invece, l’Amministrazione Comunale intende informare i propri cittadini circa le norme di comportamento da tenere nelle aree a rischio vulcanico.

Infine si ricorda che al seguente indirizzo https://bacoli. etrasparenza.it/pagina745_ interventi-straordinari-e-di- emergenza.html è possibile consultare gli interventi straordinari e di emergenza adottati dall’Amministrazione Comunale. In particolar modo la costituzione del COC (Centro Operativo Comunale) e il Piano di Emergenza Comunale.

Nei prossimi giorni attraverso il sito istituzionale del Comune di Bacoli verranno comunicate alcune date in cui si terranno incontri con la cittadinanza finalizzati alla suddetta campagna informativa “Io non rischio – vulcano Campi Flegrei” anche in vista dell’esercitazione di Protezione Civile prevista dal 17 al 20 Ottobre 2019.