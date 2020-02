BACOLI/Carnevale 2020: sfilata di carri dal 22 al 25 Febbraio

Coinvolte le frazioni di Cappella, Baia, Miseno, Miliscola e Bacoli

A Carnevale Bacoli non scherza. Il motivo è presto detto: una tre giorni di eventi ed iniziative, dal 23 al 25 Febbraio 2020, dedicate alla festa in maschera più amata dai bambini, incentrate su una sfilata di carri allegorici che toccheranno diversi punti del territorio comunale.

Sabato 22 Febbraio, a partire dalle ore 15:00: la sfilata dei carri comincia a Cappella, a partire dalla Chiesa della Madonna del Buon Consiglio, si dirige su Viale Olimpico, Via Cappella e conclude il giro presso la villetta di Via Mercato di Sabato (di fronte “MD”).

Domenica 23 Febbraio, a partire dalle ore 10:00: la sfilata dei carri comincia dall’incrocio Miseno-Miliscola, con la presenza di carri più il gruppo delle Tersicore in capo al corteo con balli popolari, si dirige verso Miseno, Via Plinio il Vecchio, Via Lido Miliscola con passaggio sul lungomare e sosta dei carri, per poi riprendere su Via Caracciolo, Via Lungolago e arrivo previsto in Villa Comunale.

Domenica 23 Febbraio, a partire dalle ore 15:00: la sfilata dei carri arriverà a Baia, sostando sul porto chiuso al traffico per l’occasione.

Martedì 25 Febbraio, a partire dalle ore 15:00: la sfilata dei carri comincia dall'area mercatale, si dirige su Via Miseno, Via Lungolago e sosteranno in Villa Comunale con musica, canti, balli, gadget in regalo e la baldoria tipica del cosiddetto "martedì grasso" fino alle ore 19:00 circa. Insomma, a Carnevale Bacoli fa sul serio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

