BACOLI/Centenario comunale: a Villa Cerillo una mostra su stemma e gonfalone del Comune di Bacoli e incontro pubblico “I luoghi della memoria”

In occasione del Centenario del Comune di Bacoli, sono in programma due eventi nel prossimo fine settimana presso i locali di Villa Cerillo. Domani, Venerdì 6 Dicembre, alle ore 10:00 presso la sala congressuale “Edoardo Scognamiglio” un vernissage aprirà la mostra dedicata allo stemma ed al gonfalone del Comune di Bacoli. Mostra che sarà visitabile dal 6 al 9 Dicembre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Il vernissage d’apertura sarà a cura dell’Assessore al Centenario, Lucia Basciano, con la proiezione video a cura di Gaetano Carannante e l’intervento dei rappresentanti degli istituti scolastici di Bacoli.

Sabato 7 Dicembre 2019, ore 10:00 è previsto, invece, l’incontro pubblico intitolato “Luoghi della memoria – Le donne di Bacoli ricordano e raccontano”. Incontro presso la Biblioteca di Villa Cerillo con la prof. Iaia De Marco, prof. Maurizio Erto e il Sen. Peppe De Cristofaro (sottosegretario MIUR) con presentazione della rivista diretta da Guido D’Agostino “Meridione, Sud e Nord del mondo” (edizioni ESI);

In allegato le locandine dei due eventi in programma per questo fine settimana

Comunicato stampa Comune di Bacoli