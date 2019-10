BACOLI/Consiglio comunale LIVE, consigliere Fdi Savoia: “Queste linee programmatiche sono aria fritta”

Nel dibattito sulle linee programmatiche è intervenuto anche il consigliere di Fratelli d’Italia, Nello Savoia:

“Stiamo approvando un foglio bianco, con tante cosecscritte, ma senza consistenza. Queste linee programmatiche sono area fritta. Non ci sono coperture finanziarie, non si conosce la tempistica, i luoghi dove effettuare queste cose. Sono prive di ogni spiegazione tecnica. Per esempio sulla realizzazione dell’isola strategica. Non dite dove la farete, con quali soldi. Oppure le Ztl su tutto il territorio che volete realizzare: non si sa dove le volete fare, come le farete. Cosa andiamo a votare un programma elettorale”.