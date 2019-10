A margine del consiglio comunale che si sta tendendo in questi minuti nell’Aula Magna della Paolo di Tarso, è intervenuto il segretario Comunale del Comunale di Bacoli dopo il sollecito di Fratelli d’Italia ad esprimersi sulla controversia del mancato pagamento dell’Ostrichina da parte di FreeBacoli per l’evento ‘Cultural Challenge”. Ebbene il segretario ha dato ragione a Fratelli d’Italia, dunque FreeBacoli sarà costretta a pagare i 500 euro previsti per l’utilizzo dell’Ostrichina.