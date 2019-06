BACOLI/Consiglio comunale senza componenti del Partito Democratico: il fallimento elettorale e politico ora è ufficiale

Fuori dal consiglio comunale il consigliere storico Ciro Mancino

Il Pd corona i suoi errori politici non entrando in consiglio comunale. Il candidato sindaco Giuseppe Scotto di Luzio, infatti, entrerà nell’assise comunale in quota “Noi per Bacoli”. E’ la prima volta che il consiglio comunale bacolese non avrà alcun esponente dem all’interno del consiglio comunale. Fuori, dunque, dalla partita il consigliere storico Ciro Mancino che dopo tanti anni non siederà tra i banchi nè della maggioranza, nè della minoranza. Ricordiamo che l’anno scorso Ciro Mancino era il Presidente del Consiglio Comunale.