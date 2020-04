BACOLI/Coronavirus, caos al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: solo un bacolese sarebbe coinvolto

Cinque tra operatori socio sanitari e infermieri sono risultati positivi al coronavirus all’ospedale di Pozzuoli. Ordinata nella notte la quarantena per il reparto di Medicina dove lavora un solo bacolese che si è messo subito in autoisolamento in attesa del tampone.

La decisione di chiusura del reparto è arrivata dopo che i tamponi hanno rilevato la positività di due infermieri e tre Oss che operano nella struttura Santa Maria delle Grazie. Sarebbe stato una paziente, poi trasferita all’Ospedale del Mare, ad aver contagiato il personale dell’ospedale. Il sindaco, in una nota, chiede l’estensione dei tamponi.

Secondo alcune indiscrezioni che sopraggiungono dall’ospedale “La Schiana” la diffusione del contagio, per quanto riguarda Bacoli, sarebbe stato contenuto. Non dovrebbe esplodere nessun focolaio.