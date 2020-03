BACOLI/Coronavirus, consegne alimentari a domicilio: l’elenco dei negozi che effettuano il servizio

Il consigliere comunale Scamardella ha redatto un elenco sulle attività che portano la spesa a casa.

Il consigliere comunale Alessandro Scamardella ha redatto un elenco di negozi alimentari e per la casa di Bacoli, che offrono ai propri clienti la possibilità di ordinare la spesa al telefono, o via mail, e di riceverla direttamente a casa, senza passare per il punto vendita.

L’iniziativa nasce a fronte dell’aumentata richiesta di un servizio di questo tipo a causa dell’emergenza Coronavirus, che consiglia alle persone, soprattutto gli anziani ma non solo, di spostarsi il meno possibile.

Nell’elenco di seguito, oltre al nome dell’attività, è segnalata la zona di copertura del servizio di consegna a domicilio offerto con i relativi numeri di telefono.

Ecco l’elenco: