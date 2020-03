Una coppia di bacolesi 60enni è stata beccata dalla Municipale di Pozzuoli mentre facevano una passeggiata nei pressi del lago d’Averno. I due, sprovvisti di documenti, all’alt dei caschi bianchi, hanno anche opposto resistenza ai vigili urbani.

La coppia è stata denunciata “per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” e la quarantena obbligatoria per 14 giorni. Per l’uomo, inoltre, è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.