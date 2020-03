BACOLI/Coronavirus, task force dei vigli urbani: controlli anche negli autobus – FOTO

Task force dei vigili urbani di Bacoli per controllare auto e persone a piedi. A partire da Baia i caschi bianchi della Municipale stanno controllando anche i passeggeri degli autobus. Non si allenta, dunque, la morsa dei controlli dopo l’annuncio di ieri del primo cittadino Della Ragione di voler chiudere anche i tabacchi e le edicole ritenute non necessarie.

Ecco il post del sindaco:

La quarantena non è un gioco. Ve ne state rendendo conto. Durerà a lungo. Ci stiamo organizzando per conviverci. Ed aiutarvi. Ma per fare in modo che i vostri sacrifici non siano vanificati, oltre a potenziare i controlli in città, sto per adottare misure ancora più drastiche.

Devono restare aperti solo i negozi che vendono beni di prima necessità. Farmaci e alimenti. Basta. Nulla più. Ed anche per queste attività, va privilegiata la forma di vendita a domicilio. Organizziamoci. I lavori edili privati, fatti nelle case, mettono a rischio la salute dei lavoratori e degli inquilini. Devono fermarsi. Così come vanno chiusi i negozi annessi a questo settore. Vanno chiusi i tabaccai, anche le edicole. Si possono acquistare le sigarette dal distributore automatico, si possono leggere i giornali dal web. Più persone stanno a casa, e minori saranno i rischi di contagio. Dobbiamo fare presto. La situazione è critica, può diventare drammatica.