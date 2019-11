BACOLI/Dissesto, il sindaco Josi annuncia: “Il Ministero dell’Interno ha approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato”

Il primo cittadino felice per questo risultato: “Un passo avanti fondamentale p er affrontare e superare il dissesto”

Il Ministero dell’Interno, come ha annunciato sulla sua pagina Facebook il primo cittadino Josi Della ragione, ha approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato del Comune di Bacoli.

“Un passo avanti fondamentale per affrontare e superare il dissesto – afferma il capo della Giunta – Abbiamo, in questi mesi, proseguito il lavoro iniziato con la gestione prefettizia, presentando più volte alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a Roma, le azioni messe in campo ed i risultati che stiamo ottenendo dalla lotta ai grandi evasori. Quest’approvazione, votata all’unanimità dalla commissione, ci spinge ad insistere su questa strada. Non è facile governare una città dissestata. Lo sappiamo. Ma non è neanche impossibile”.

Cos’è il bilancio stabilmente riequilibrato?

È un bilancio di rigenerazione del Comune, veritiero e fondato su dati certi, che dovrebbe mettere – si spera – un punto di chiusura definitiva alle incongruenze e agli errori del passato. Un documento rigoroso, complesso e laborioso, redatto a poco più cento giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Crescita che contiene le norme a cui il Comune si è agganciato per sterilizzare parte del debito pregresso.