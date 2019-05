BACOLI/Elezioni comunali ed europee 2019: gli aggiornamenti in tempo reale sull’affluenza delle 19

Domenica 26 maggio si vota fino alle ore 23 per l’elezione del sindaco per le Europee

Si sono aperti alle 7 di questa mattina, e lo saranno fino alle 23, i seggi per le elezioni Europee e Comunali. IlPezzo, nel corso della giornata, seguirà le operazioni con aggiornamenti dai seggi e dati sull’affluenza. A partire dalle 23, lo spoglio e i primi exit poll per le Europee. Partirà invece alle 14 di lunedì 27 maggio lo scrutinio delle schede per le Comunali.

Durante la diretta come di consueto ci saranno i “lanci” dei primi risultati dalle sezioni scrutinanti e le interviste ai candidati.

Insomma una maratona come direbbe Mentana dalle 14 fino alla conclusione dei lavori.

La giornata in tempo reale

Ore 19:00 – Sale l’affluenza: 49,24% alle comunali rispetto al 43,81% di due anni fa. Alle europee il dato è il 50%.

Ore 13:00 – E’ sul 18% l’affluenza sia per le comunali che per le europee.

Ore 10.00 – Attesi dopo mezzogiorno i primi dati sulle affluenze nei comuni flegrei sia per le elezioni amministrative che per le europee.