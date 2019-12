BACOLI/Evade dai domiciliari per andare a comprare schiuma da barba e birra: arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni, sottoposto agli arresti domiciliari da ottobre, è stato arrestato dai carabinieri a Bacoli.

I carabinieri lo hanno bloccato mentre stava tornando a casa, con la schiuma da barba in una busta. Ha provato a giustificarsi, ha raccontato la sua versione, ma per lui sono scattate le manette. Esigenza di radersi o meno, non avrebbe dovuto varcare quella soglia, se non dietro autorizzazione della magistratura: era sottoposto agli arresti domiciliari. Renato Costantino, 57enne di Bacoli (Napoli), è stato arrestato dai militari della stazione locale ed è in attesa del processo con l’accusa di evasione.

La misura cautelare era stata applicata il 4 ottobre scorso. Ieri, 4 dicembre, durante un servizio di controllo finalizzato proprio alla sorveglianza delle persone sottoposte ai domiciliari, i carabinieri di Bacoli sono arrivati alla sua abitazione per verificare che fosse in casa ma di lui non c’era traccia. Lo hanno atteso e Costantino è arrivato poco dopo, con la busta della spesa in mano. E ha raccontato quello che aveva fatto: era rimasto senza schiuma da barba ed era uscito per andare a comprarla, non avendo nessuno a cui chiedere di svolgere per lui quella commissione. Poi, trovandosi in strada, si era concesso una birra, fermandosi in un bar lì vicino. E prima di tornare era stato anche dal tabaccaio per comprare un pacchetto di sigarette.

Le sue spiegazioni non hanno chiaramente sortito gli effetti sperati. Il 57enne è stato arrestato per evasione, colto in flagranza, e dovrà essere processato.