BACOLI/Furto ad una tabaccheria: il bottino è da capogiro

Furto da sessantamila euro in una tabaccheria di Bacoli. I ladri sono entrati in azione questa notte forzando l’entrata sul retro del negozio e portando via l’ingente bottino.

Il raid è avvenuto in una attività commerciale di via Fusaro. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i malviventi hanno forzato una grata in ferro posta sul retro del locale e una volta dentro hanno razziato sigarette, gratta e vinci e contanti per un bottino di circa sessantamila euro.

Sul posto gli uomini dell’Arma per i rilievi scientifici. Utili saranno le immagini della videosorveglianza che potrebbero avere immortalato i banditi in azione.

Fonte: giustizianews.it