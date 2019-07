BACOLI/Guerra all’evasione, inviati i primi avvisi ai morosi idrici. Il sindaco: “Avete 20 giorni di tempo per regolare”

Il sindaco annuncia l’inizio della guerra all’evasione

Con un post pubblicato su Facebook, il sindaco Josi Della Ragione inizia la guerra agli evasori dell’acqua. Il primo cittadino ha annunciato l’invio degli avvisi ai morosi, i quali hanno 20 giorni per rientrare. in caso contrario, per loro potrebbe scattare il distacco della fornitura. Ecco il post pubblicato su Facebook