BACOLI/”H2ORGOGLIO BACOLESE”: il Comune premia gli sportivi dell’acqua

“H2ORGOGLIO BACOLESE” – Il Comune di Bacoli premia i protagonisti di Bacoli che si sono distinti negli sport acquatici

L’Amministrazione Comunale di Bacoli intende premiare società sportive e atleti che si sono distinti negli sport acquatici, in particolar modo nella Canoa Polo, nel Nuoto e nel Canottaggio. Eccellenze ed orgogli del territorio bacolese che si sono imposti in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Presenti:

– Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli

– Fabio Landolfo, Assessore allo Sport

– Alessandro Scamardella, Consigliere Comunale

– Luciano Bonfiglio, Presidente FICK e vice-presidente CONI

– Raffaele De Salsi, Consigliere Regionale FIN e fiduciario CONI

In particolare, verranno premiati:

Canoa Polo: la squadra del Canoa Club Napoli, Campione d’Italia Under 21

Canoa Polo: l’atleta del Canoa Club Napoli Andrea Costagliola, medaglia di bronzo ai campionati Europei senior

Canoa Polo: i tre atleti del Canoa Club Napoli Pasquale Ingenito, Michele Pugliese e Vincenzo Lucci, medaglia d’argento ai campionati Europei U21

Nuoto e nuoto per salvamento: i quattro atleti della Play-Off SSD Tommaso Esposito, Anna Pruta, Aldo Nuziale e Lucrezia Procope e il tecnico accompagnatore Giulia Carannante, medagliati al Trofeo CONI Kinder + Sport 2019 e medaglia d’argento come Regione Campania

Nuoto: l’atleta Viola Scotto di Carlo dello Sporting Club Flegreo, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Juniores nei 50 m farfalla

Canottaggio: l’atleta Nunzio Di Colandrea del RYC Canottieri Savoia, Campione d’Italia U23 nella categoria due con e medaglia di bronzo ai Mondiali U21 nella categoria quattro con.

Modera: Mauro Cucco, Presidente del Consiglio Comunale