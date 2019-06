BACOLI/Il sindaco Josi ha firmato il primo atto: ecco qual è

Il neo primo cittadino ha firmato il decreto di nomina di vice sindaco a Salvatore Illiano

Come aveva promesso in campagna elettorale il neo sindaco Josi della Ragione ha firmato il primo atto da capo della Giunta: la nomina a vice sindaco per Salvatore Illiano. Si va delineando, dunque, la squadra della Giunta Comunale che affiancherà il sindaco e il vice sindaco in questa Amministrazione formato da liste civiche.

Come sarà formata la lista degli assessori? A chi spetterà la scelta dei componenti della Giunta? Quanti assessori spetteranno a Diamo a Bacoli e Freebacoli?

Nel frattempo sono fuorusciti i primi nomi di papabili assessori. Si vocifera di Alessandro Salemme all’Urbanistica, di Nunzia Nigro, l’avvocato già assessore al Comune di Monte di Procida, molto attiva durante la campagna elettorale al fianco di Josi. In quota ‘Diamo a Bacoli’ resta in pole position il primo non eletto, deluso dal risultato elettorale, il biologo Franco Scamardella.