BACOLI/Josi caccia il segretario generale: al suo posto la figlia di una magistrato conosciuto ai bacolesi

Rimosso il segretario generale Amedeo Rocco: al suo posto la figlia del magistrato De Chiara

Il Sindaco Josi della Ragione ha scelto un nuovo segretario comunale. E’ stato infatti nominata segretaria generale del Comune di Bacoli, Emanuela De Chiara, napoletana, che sostituisce Amedeo Rocco, non confermato dal primo cittadino per evidente contrapposizioni con il primo cittadino. Una scelta dirompente e di assoluto contrasto con il passato. La dott.ssa De Chiara, infatti, è figlia del procuratore generale dott. Aldo De Chiara, magistrato di chiara fama, noto per le importanti e delicate battaglie portate avanti contro l’abusivismo edilizio come procuratore aggiunto della Procura di Napoli. Indagini che hanno visto coinvolto anche il Comune di Bacoli nel 2013.

Il nuovo segretario generale non ha mai assunto incarichi in altri comuni della zona e la sua ultima esperienza è stata al Comune di Brusciano. Anche questa scelta sembra essere caratterizzata dall’indirizzo che il sindaco ha voluto personalmente dare al nuovo corso amministrativo. Un percorso volto al rispetto delle regole e nel ripristino della legalità, ma soprattutto decisionario e di responsabilità.

Infatti alla base della decisione del capo della Giunta di rimuovere il segretario Rocco, ci sarebbero contrasti su alcune non decisioni prese dall’ormai ex segretario che avrebbe rallentano, secondo alcuni indiscrezioni che trapelano dalle stanze comunali, alcuni procedimenti importanti per la macchina comunale.