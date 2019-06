BACOLI/La Giunta Della Ragione prende forma: tutte le nomine in anteprima

Tra le nomine un’ex dipendente comunale e la confermata Marianna Illiano.

Prende forma l’Amministrazione comunale targata Josi della Ragione. Secondo le ultime indiscrezioni la Giunta sarebbe fatta e dovrebbe essere presentata nei primi giorni della settimana prossima.

Ecco in anteprima i nomi di vicesindaco e assessori che dovrebbero affiancare in Giunta il sindaco Josi della Ragione:

Salvatore Illiano, Assessore nonché Vice Sindaco con delega ai Finanziamenti Europei e Grandi Progetti, alla Cultura.

Rosaria Di Meo, Assessore con delega al Bilancio, Società partecipate, Patrimonio, Tributi, Nettezza urbana. Moglie di Daniele Caccia, secondo non eletto in FreeBacoli.

Fabio Landolfo, Assessore con delega Affari Generali e Istituzionali. Persona molto vicina al vicesindaco Illiano.

Lucia Basciano, Assessore con delega al Personale e Servizi Sociali. Dipendente comunale in pensione.

Marianna Illiano, Assessore con delega all’Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici, già assessore con Josi durante la prima esperienza negativa del 2015.

Non ci è ancora dato di sapere a chi andranno le altre deleghe come Polizia Municipale, Turismo, Sport, Pari Opportunità, Istruzione, Demanio, ma le deleghe assegnate al 90% dovrebbero essere queste.

Facendo una rapida disamina della Giunta, su 5 nomine 3 sembrano in quota FreeBacoli (Di Meo, Basciano e Illiano) e 2 in quota Salvatore Illiano (Salvatore Illiano e Fabio Landolfo).

L’unico non bacolese della lista è proprio Fabio Landolfo che, a quanto risulta, sembra essere un contatto personale del vicesindaco Illiano.