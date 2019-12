BACOLI/L’Amministrazione lancia il concorso di idee per creare un logo dedicato al Centenario: al vincitore 500 euro

Un premio di 200 euro anche per chi arriva al secondo posto

In esecuzione della Determinazione del Servizio Affari Generali n. 930 del 02.12.2019, il Comune di Bacoli indice un concorso di idee dal titolo “Creazione del logo per il centenario della Città di Bacoli”. Il logo sarà il simbolo ufficiale identificativo del centenario della nascita della comunità di Bacoli.

Il concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Comune di un simbolo identificativo da utilizzarsi nelle attività ufficiali di informazione, comunicazione e promozione del ciclo di eventi organizzati per il centenario. Esso sarà utilizzato su materiale informativo pubblicitario, cartellonistica, pubblicazioni, segnaletica stradale, adesivi, sito internet, etc… in modo tale da rendere immediatamente riconoscibile qualsiasi evento avente come oggetto l’interesse nell’ambito culturale e turistico di Bacoli.

La proposta del logo può essere presentata da tutti i giovani tra i 14 e i 29 anni che siano studenti, liberi professionisti, grafici, designers, singoli ed associati.

Il progetto vincitore sarà scelto da una commissione esaminatrice. L’importo del premio per il progetto vincitore è di € 500,00, al secondo classificato € 200,00.