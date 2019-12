BACOLI/L’annuncio del Sindaco: “La regione ci ha finanziato il Capodanno in piazza”

Il sindaco Della Ragione ha annunciato il concerto di Capodanno in piazza

Con un post su Facebook il primo cittadino Josi Della Ragione ha annunciato ai cittadini bacolesi che, grazie ad un finanziamento della Regione per 45mila euro, Bacoli avrà il suo capodanno in piazza. Un concerto in piazza per accogliere il nuovo anno e festeggiare il Centenario della Città di Bacoli. Ancora non si conoscono gli ospiti di questa festa per salutare il 2020.

Ecco il post del Sindaco pubblicato su Facebook: