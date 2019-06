BACOLI/Lido Aeronautica: tutte le info per i residenti bacolesi per presentare la domanda

Aeronautica, accordo col Comune per 100 accessi riservati ai residenti di Bacoli

L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per la stagione balneare 2019, intende regolare l’accesso allo stabilimento balneare presso il Centro Addestramento al Nuoto e Sopravvivenza in Mare dell’Accademia Aeronautica – Miliscola, da parte di cittadini residenti nel Comune di Bacoli.

Alla luce di tali accordi è stata prevista una congrua disponibilità (n. 80 – n. 100) nuclei

familiari per ogni turno così stabilito:

– primo turno: dal 1 luglio 2019 al 22 luglio 2019

– secondo turno: dal 23 luglio 2019 al 13 agosto 2019

– terzo turno: dal 14 agosto 2019 al 15 settembre 2019

La quota di partecipazione, relativa a ciascun periodo, è pari ad euro 22,40, per ogni abbonato maggiore di anni dodici (12), per gli ospiti non abbonati è previsto il noleggio del lettino o della sedia a sdraio per il costo rispettivo di euro 2,80 e euro 1,40. (clicca qui per visionare l’avviso pubblico nel dettaglio)

La graduatoria sarà formata partendo dall’ISEE più basso a salire fino al completamento dei posti disponibili per ciascuno dei tre turni innanzi predisposti. Costituisce titolo di preferenza la presenza di persona con ridotta funzionalità (allegando certificazione) o figli minori nel nucleo familiare richiedente. Il permesso rilasciato dal Comune non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi, pena la revoca dello stesso e l’adozione di tutte le ulteriori azioni consentite dalla legge.

La modalità di partecipazione è così contemplata:

a) la domanda può essere presentata da un nucleo familiare residente sul territorio di Bacoli,

attraverso un suo componente;

b) la domanda di ammissione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bacoli all’indirizzo

www.comune.bacoli.na.it (clicca qui per scaricarla e per visionare per intero l’avviso pubblico), presso la Casa Comunale in via Lungolago 8, all’Ufficio dei Servizi Sociali in via Miseno 30, nonché presso lo stesso Stabilimento Balneare del Centro Addestramento al Nuoto ed alla Sopravvivenza in Mare dell’Accademia Aeronautica di Miliscola;

c) le domande, esattamente compilate in ogni parte, firmate, datate e complete della

documentazione richiesta, devono essere consegnate dal giorno 18.06.2019 alle ore 12:00 del

giorno 24.06.2019 relativamente al primo turno (1/07/19 – 22/07/19) e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/07/2019 relativamente al secondo e terzo turno, esclusivamente presso l’ufficio

Protocollo del Comune di Bacoli in via Lungolago 8 – 80070 Bacoli (NA), corredata di tutti i

documenti richiesti.

Elenco dei documenti da presentare:

– Domanda di partecipazione (domanda Stabilimento balneare aereonautica);

– Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, ed in caso di cittadino

extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;

– Certificazione ISEE in corso di validità;

– Certificazione attestante la persona con disabilità.

Per qualsiasi altra informazione vai su www.comune.bacoli.na.it

Comunicato stampa