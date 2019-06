BACOLI/Mercoledì la presentazione ufficiale della Giunta Comunale a Villa Ferretti

Mercoledì pomeriggio, alle ore 19, a Villa Ferretti sarà presentata la nuova Giunta Comunale targata Josi Della Ragione. Nell‘articolo pubblicato sabato 22 giugno 2019 abbiamo anticipato i nomi degli assessore e qualche delega. Ecco il comunicato ufficiale:

Stiamo facendo ripartire la città, un passo alla volta. E non c’è tempo da perdere. Per questo, siamo pronti ad ufficializzare la nuova giunta comunale di Bacoli: 5 assessori, 3 donne e 2 uomini. Professionisti capaci, determinati e coraggiosi. Lo faremo assieme a tutti voi, in pubblico. Mercoledì, ore 19. In un luogo simbolo per bellezza, storia. Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra e, dal 2016, finalmente aperto alla popolazione. Abbiamo tanti problemi da affrontare; tante opportunità da cogliere. Uniti, tutti. Per il bene del nostro paese. Al servizio della città.