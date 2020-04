BACOLI/Miseno, due ladri arrestati dai carabinieri

Questa mattina due ladri sono stati arrestati dai carabinieri di Bacoli mentre tentavano di rubare in un tabaccaio a Miseno. A comunicarlo è lo stesso sindaco di Bacoli Josi della Ragione sulla sua pagina Facebook

Ecco il post:

Sono stati arrestati una coppia di ladri che, in mattinata, hanno tentato di rapinare un negozio a Miseno. Ringrazio i carabinieri della stazione di Bacoli che hanno repentinamente catturato questi farabutti. Facciano una buona quarantena. A Poggioreale. Nella nostra città l’attenzione è massima, soprattutto sul fronte dei controlli. A difesa dei cittadini, dei commercianti, delle famiglie. Vogliamo garantire la sicurezza di tutti. L’episodio di stamane, in un quadro già drammatico, voglia essere un messaggio chiaro per chi vuole delinquere. Non vi daremo tregua.