BACOLI/Movida a Baia: inferno di traffico e parcheggio abusivo – FOTO

I residenti chiedono un intervento delle istituzioni

Baia è terra di nessuno. I ragazzi della movida selvaggia girano ogni sera fino all’alba fra il Porto di Baia e la piazza Alcide De Gasperi. Improvvisano feste, bevono, arrivano alle mani a volte. E quando qualche residente protesta per le continue illegalità che si perpetuano quasi ogni sera, possono accadere anche forme di violenze. Vere e proprie serate da incubo per residenti ed automobilisti della zona.

Tantissime – come dimostrano le foto a corredo del post – le auto incolonnate, ieri, sul porto di Baia e in via Lucullo. Sul porto di Baia c’è il festival del parcheggio abusivo e della camorra che incassa migliaia di euro nella completa indifferenza delle istituzioni ed a rischio e pericolo degli abitanti costretti a vivere in un inferno, dove non passano neppure i mezzi di soccorso né di emergenza. In via Lucullo, addirittura, un’auto è parcheggiata sul marciapiede dinanzi alle scale che portano all’arenile della Beata Venere, ostruendo l’accesso ai pedoni.

Una situazione paradossale, soprattutto se viene considerato che, di giorno, a dare fastidio alla viabilità, secondo le istituzioni, sono quelle poche barchette “parcheggiate” sulla banchina.