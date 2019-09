BACOLI/Movida al Parco Cerillo, i responsabili: “Disponibili a trovare soluzione insieme ai residenti”

Arriva la replica dei responsabili del BarCo, situato all’interno del Parco Cerillo, dopo le polemiche poste in essere da parte dei residenti di via Cerillo e di altre strade limitrofe per la movida selvaggia.

“Siamo un po’ arrabbiati per le lamentele perché per assurdo si cerca di chiudere una realtà come Parco Cerillo, frequentata da famiglie, adolescenti, studenti , amici a quattro zampe ,meno giovani ed anziani !!! Sfidiamo chiunque a ricordare un posto del genere (a Bacoli) . Un luogo di aggregazione, spazio libero ed accessibile a chiunque e ricordiamo che non è lo stesso per le spiagge (ad esempio). In ogni caso comprendiamo i disagi di residenti ed abitanti della zona, ma noi cerchiamo di rispettare sempre tutte le regole. Ieri abbiamo sforato perchè era una serata particolare, ma rispettiamo sempre gli orari di spegnimento della musica. In ogni caso siamo e saremo sempre disponibili ad un confronto per coesistere tutti insieme, cercando la soluzione più adatta sia per il Parco che per la cittadinanza”.