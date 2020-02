BACOLI/Polemica Virtus Baia-Sibilla per il “Chiovato”: la dirigenza baiana scrive al Sindaco Della Ragione

Nelle ultime settimane era nata una polemica tra le due squadre bacolesi che giocano al “Toni Chiovato” di Baia per la tinteggiatura di parte degli spalti con i colori della Sibilla. Secondo i dirigenti della Virtus il primo cittadino “si dimentica puntualmente della squadra di Baia”e per questo motivo non riescono a comprendere le “motivazioni di questo comportamento non equo del primo cittadino”.

In virtù di questo comportamento, la Virtus Baia ha richiesto, tramite posta elettronica certificata, “l’autorizzazione a tinteggiare parte degli spalti del campo sportivo “Tony Chiovato”, a nostre spese, come è sempre stato. Nel segno del nostro indissolubile legame con il “Chiovato” e nel rispetto dei principi, valori e storia che hanno caratterizzato l’esistenza e l’opera della Virtus Baia, attendiamo risposte, si spera positive!”