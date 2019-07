BACOLI/Polizze RCA false: i nomi dei truffatori online

Sono decine i siti internet irregolari segnalati nelle ultime ore dall’Ivass

L’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni) ha stilato un elenco dei truffatori on line, ossia dei siti falsi dai quali stare lontani se si cerca di risparmiare ottenendo una polizza assicurativa RCA Auto o Moto. Molti bacolesi sono caduti nella ragnatela di questi siti falsi. Chi è caduto nella trappola ed ha già pagato pensando di sottoscrivere un contratto regolare, purtroppo si troverà carta straccia in mano. La palla è passata in mano delle autorità giudiziarie che perseguiranno i malfattori, ma prevenire è sempre meglio che curare.

Ecco l’elenco dei siti web con gli indirizzi url dei presunti truffatori:

Assicurazioni24.online brokerdiassicurazione.it arpaassicurazioni.net www.fantapolizze.com assicuraticonlodigiana.it fontassurances.com assicurazione5giorni.com franceseassicurazioni.com assicurazionibarbato.it genialassicura.com assicurazionifast.com insuranceswiss.com assicurazioniistantanee.com lineainsurance.it assicurazioniistantanee.it marzanoassicurazioni.it assicurazionilombardo.com maxsimabroker.com assicurazionirestivo.it assigenial.com rcabreve.com axapolizze.it superswissassurances.it axassicura.com swissassurances.it axonline.it tiriassicuro.eu balzottibroker.com tiriassicuro.it bertbroker.it zorro.it www.berlollibroker.com

Come possiamo facilmente intuire, i malfattori cercano di accapparrarsi la fiducia dei consumatori utilizzando nomi molto accattivanti o facilmente ricercabili e posizionabili nei motori di ricerca.

Ivass ha redatto le regole d’oro da seguire per prevenire queste truffe:

Cautela e attenzione quando venire contattati da offerte assicurative tramite i canali internet o telefono, compresi i programmi di messaggistica istantanea come Whatsapp e soprattutto se i contratti offerti hanno durata temporanea.

Controllate sempre, prima di pagare, i preventivi e i contratti, focalizzando l’attenzione sull’intermediario ovvero l’impresa che è deve essere regolarmente autorizzata.

Consultate sul Sito Ivass gli elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate ad operare in Italia, il RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi), l’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea ovvero i casi riportati di contraffazione, le società non autorizzate o non abilitate, le truffe ed i siti internet fraudolenti.

I consumatori che hanno già provveduto ai pagamenti con carte di credito, purtroppo sono stati frodati e devono sperare in una soluzione giudiziaria, con poche speranze di recuperare il maltolto. In ogni caso Ivass ha un numero verde per i consumatori al quale si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30, dissipando dubbi e rivolgendo domande ai competenti addetti. Il numero da chiamare, gratuito, è 800-486-661.

I siti Internet legali o i profili social degli intermediari legali e reali che operano on line, devono indicare chiaramente

Estremi identificativi del soggetto intermediario

L’indirizzo della sede,il recapito telefonico, il fax e la PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il numero e la data d’iscrizione al RUI oltre l’indicazione del controllo da parte dell’Ivass.

Le pagine web, siano esse siti oppure profili social, come Facebook, che non riportano tutti questi elementi, non sono conformi e potrebbero nascondere attività fraudolente.

Gli intermediari stranieri che operano nello Spazio Economico Europeo (acronimo SEE) per avere l’abilitazione ad operare in Italia devono riportare nel sito internet, oltre gli estremi identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro dell’Unione da cui provengono, l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo di una eventuale sede operativa secondaria localizzata nel nostro paese e l’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, indicando l’Autorità di vigilanza del paese d’origine.