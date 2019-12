BACOLI/Rapina a mano armata sul porto di Baia: due malviventi minacciano una coppia in auto

Domenica sera due rapinatori su un motorino avrebbero sottratto soldi e orologi ad una coppia in auto

Il fatto è accaduto, nel tardo pomeriggio di domenica, sul porto di Baia, a due passi dalle caserme della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Da quanto trapela, due rapinatori su un motorino armati di pistola, hanno intimato ad una coppia in un’auto di scendere e di consegnargli tutto il denaro disponibile e gli orologi al polso, per poi darsi alla fuga.

La coppia rapinata non dovrebbe essere del posto e, al momento, non ancora non ci è dato da sapere se hanno esposto denuncia presso una qualunque caserma della Forze dell’Ordine.