BACOLI/Sarà Mauro Cucco il nuovo Presidente del consiglio comunale: stasera alle ore 20 la votazione

Mauro Cucco è il nome designato dalla maggioranza per l’elezione del Presidente del consiglio comunale. Diamo a Bacoli ancora una volta esclusa dalle nomine

Stasera, alle ore 20, presso l’Ostrichina al Fusaro, si terrà il primo consiglio comunale della seconda era Josi Della Ragione. Tra i punti all’ordine del giorno ci sarà la votazione del Presidente del consiglio comunale. Salvo sorprese, questa carica sarà ricoperta da Mauro Cucco, esponente storico di FreeBacoli. Ancora una volta, dunque, Diamo a Bacoli è tagliata fuori dalle cariche più importanti dell’Amministrazione. Dopo i tre assessori e il sindaco in quota FreeBacoli e le 2 cariche a Salvatore Illiano (vicesindaco e Fabio Landolfo, esterno al gruppo di Diamo a Bacoli), il gruppo che può contare tre consiglieri in consiglio comunale rimane a bocca asciutta.

Si era paventata la possibilità di Assunta di Razza come presidente del consiglio, anch’ella presenza di alto profilo alla guida dell’assise comunale e con un pacchetto di voti maggiore rispetto a Mauro Cucco, ma secondo indiscrezioni la sua candidatura non sarebbe stata presa in considerazione dal resto della maggioranza.

Enzo Lucci