BACOLI/ “Se guidi, non bere!”: parte la campagna di sensibilizzazione dell’associazione “Luigi Della Ragione – L’Angelo Azzurro”

In Italia l’alcol alla guida rappresenta la prima causa di morte tra i giovani. L’incidente stradale è spesso evitabile a fronte di un comportamento responsabile e soprattutto di buon senso. Se ci si deve mettere alla guida, ad esempio dopo una serata con gli amici, è opportuno evitare di consumare una quantità di alcol che possa pregiudicare l’integrità dei riflessi, dell’attenzione e della capacità fisica e psichica richiesta per poter rispondere con immediatezza ai numerosi stimoli che provengono dalla guida. Proprio per sensibilizzare i giovani alla guida a non bere l’associazione “Luigi della Ragione – L’Angelo Azzurro” ha esposto un striscione eloquente sul luogo dell’incidente

La scomparsa di Luigi non resterà mai nel dimenticatoio. E’ stata la prima promessa della famiglia. La tragedia dovrà essere da monito per i giovani, affinchè non si vivranno più episodi del genere. E così sarà. In un’estate avviata, e nel punto chiave della viabilità serale, l’associazione “Luigi Della Ragione – L’Angelo Azzurro” rende il luogo dell’incidente un luogo di sensibilizzazione contro l’uso di alcool se si è alla guida. Iniziativa che va a coincidere con il rafforzamento della vigilanza da parte delle forze dell’ordine nel periodo in cui la movida cittadina si fa forte. Su entrambe le parti dell’incrocio un messaggio chiaro e deciso: SE GUIDI NON BERE.

Lì dove tutto è finito, ma dove tutto deve ricominciare.

Da Luigi, per Luigi.