BACOLI/Sfilata di yacht in rada per ripararsi dal maltempo

Molte barche di lusso hanno ancorato in rada per ripararsi dal mare mosso

E poi arriva il maltempo. Così, all’improvviso, dopo settimane bollenti, le nuvole di fine luglio abbracciano Bacoli. E, come di consueto, oltre ai tuffi dal pontile di Marina Grande, tornano in rada, alla ricerca del mare tranquillo. splendide barche a vela e yacht. Si notano dalle zone alte di Bacoli centro, ormeggiati tra il porto di Baia e Marina Grande,. Sono molti, soprattutto di sera, quando illuminano lo specchio di mare (forse anche troppo) con le loro luci di bordo. Solitamente si fermano a Napoli, per poi navigare anche verso le altre isole del golfo.

Ecco le bellissime foto scattate da Vincenzo Della Ragione

