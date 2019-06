BACOLI/Sit-in del Meetup del Movimento 5 Stelle all’esterno della Flegrea Lavoro: ecco le motivazioni

Da stamattina il Meetup M5S Bacoli è davanti alla Flegrea Lavoro per protestare contro le condizioni igienico sanitarie nelle quali versa il paese. Ecco cosa chiede il gruppo bacolese agli amministratori della partecipata

È inaccettabile che questa partecipata dia segni di vita solo dopo le elezioni, noi la paghiamo tutto l’anno e anche al massimo, pertanto pretendiamo un paese pulito. Sempre! La situazione di degrado del paese è vergognosa. La società partecipata del Comune secondo Voi assolve ai compiti per cui viene pagata? Lo fa un buon lavoro? Secondo noi No! Quindi, per protesta, abbiamo organizzato un sit-in davanti alla sede di Cuma della Flegrea Lavoro S.P.A. …tutta la cittadinanza è invitata a partecipare…

Vogliamo una citta pulita, in ogni suo punto, senza distinzione tra centro e periferia, sempre…non solo quando si protesta oppure quando la situazione diventa insostenibile.

E tu?