BACOLI/Sospeso il mercatino comunale del sabato: ecco il motivo

Il giorno 19 ottobre 2019 il mercatino comunale di Bacoli sarà sospeso a causa della prova di esercitazione “EXE Flegrei 2019” che investirà i Campi Flegrei dal 17 al 20 Ottobre 2019.

Quest’anno la campagna “Io non rischio”, giunta alla nona edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della Protezione Civile”: saranno 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale, durante i quali i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino il Servizio nazionale della Protezione Civile. Domenica 13, giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà proprio il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli a dare ufficialmente il via alla “Settimana” visitando alcune piazze della campagna “Io non rischio”.

Il cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto.