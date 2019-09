BACOLI/Terremoto al Centro Ittico: Guardia di Finanza scopre maxi truffa

Vero e proprio terremoto al Centro ittico Campano, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi truffa ai danni delle partecipata comunale. I militari Baia, guidati dal Comandante Alloni, hanno messo in evidenza la mancanza di ben 500 fatture relative ai servizi fotografici concessi agli sposi e alle comunioni che si sono tenuti nel Parco Vanvitelliano del Fusaro. Fatture sparite e incassi per 60 mila euro non messi a bilancio del Centro Ittico Campano. Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Bacoli:

“Ho dato indirizzo di perseguire, con la massima durezza, i responsabili del furto ai danni della città di Bacoli circa la gestione dei servizi fotografici nel Parco Vanvitelliano del Fusaro – ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione -. È difatti emerso che dai registri contabili del Centro Ittico Campano, società comunale proprietaria del bene monumentale, mancano 500 fatture. Emesse, presumibilmente, agli sposi o a chi chiedeva di usufruire del servizio a pagamento: e poi, sparite. Per un giro di denaro pari a circa 60mila euro. Incassi che non solo non figurano in bilancio, ma che, peggio ancora, non sono mai entrati nelle casse del Centro Ittico Campano. Dalle indagini, supportate da riscontri video, si evince un inquietante quadro di malversazioni ed abusi perpetuato ai danni della comunità di Bacoli. Fatti ancor più gravi se si considera che sono avvenuti in un comune in dissesto, proprietario di una società in liquidazione. Noi non faremo finta di nulla. Non faremo sconti. Chi ha sbagliato, chi ha rubato, dovrà pagarne le conseguenze. In sede amministrativa, civile e penale. Senza indugio“.