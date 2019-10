BACOLI/Ticket estivo, l’amministrazione chiede fondi per il Put che aveva bocciato due anni fa

“Ribadire la volontà di richiedere il contributo per gli interventi di attuazione del PUT”.

Richiedere cioè soldi al Viminale per andare avanti con l’attuale PUT.

Proprio lui, il maledetto “Piano Urbano del Traffico”.

Quello dell’odiato ticket.

Quello sul quale inciampò la scorsa Amministrazione con il determinante e contrario voto delle allora opposizioni.

Le stesse che adesso #assieme

amministrano la Città ed hanno deciso di attuare il tanto aborrito Piano.

Senza prevedervi modifiche al ticket che almeno il PD e la passata maggioranza provarono a “sterilizzare” proponendo nel 2018 un piano esecutivo che riducesse l’impatto dell’odiata gabella.

Una decisione, la richiesta di fondi per attuare il PUT, tenuta quasi nascosta, inserita nel Piano delle opere pubbliche, da una delibera di Giunta – la n. 45 dello scorso mese – che il primo cittadino s’è guardato bene da pubblicare su facebook.

E si capisce…

L’attuale Amministrazione infatti approva oggi ciò che da opposizione contestava non più tardi di un anno fa.

Se si chiede al Ministero dell’interno di finanziarlo, evidentemente, il PUT non è più uno scandalo come lo era sotto Picone.

Del resto ogni azione, anche la più feroce e strumentale, allora, era buona pur d’abbattere Picone.

Peccato che a pagarne le conseguenze è stata tutta Bacoli trascinata nel baratro del dissesto.

Il dissesto, appunto, altro argomento a quei tempi evitato, minimizzato, deriso.

Era una fissazione dell’ex Sindaco, insinuava la minoranza.

Oggi il dissesto non fa dormire la maggioranza, la minoranza d’allora, che non sapendo dove sbattere la testa per far quadrare i conti, ripiega sull’usato sicuro, torna al ticket …

“ Sic transit gloria mundi ! ”