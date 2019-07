BACOLI/Traffico, per i residenti l’inferno è anche in settimana

L’inferno tra le auto per andare in spiaggia

Le vie del mare sono finite. Per raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola, bisogna attraversare un purgatorio di lamiere e motori. Ora anche nelle giornate infrasettimanali. Malcapitato il residente che prende via Lucullo, via Castello e Via Risorgimento. Non sa cosa lo aspetta. È una mattina d’estate infrasettimnale. Il sole splende e, fortunatamente, non è fine settimana. Il “meglio” infatti, accade tra il venerdì e la domenica sera. Chi non ha il condizionatore in auto, o non è fornito di una buona dose di pazienza, è meglio che desista. Il traffico rallenta, ormai, inesorabile a qualsiasi ora del giorno della settimana. Peggio nelle ore di punta, quando qualcuno, nonostante sia estate, continua faticosamente a lavorare ed è costretto a passare di lì. Chi percorre la strada quotidianamente sa bene che, al termine di via Risorgimento, giungeranno veicoli da tutti i lati.

Il bacolese è veramente stanco di vivere nella morsa del traffico anche nei giorni infrasettimanali.