BACOLI/Travaso di rifiuti dinanzi al Tempio di Venere: arrivano le scuse della Flegrea Lavoro

Riceviamo e pubblichiamo un messaggio della Flegrea Lavoro in relazione all’articolo pubblicato il 24 giugno scorso che riguardava il travaso di rifiuti organici sul Porto di Baia.

A proposito del vs articolo del 24 giugno u.s. riguardante il “travaso dei rifiuti organici dinanzi al Tempio di Venere” a Baia informiamo le SS.LL. che il rifiuto organico non è mai oggetto di travaso. l’umido, una volta raccolto viene conferito direttamente presso la Ditta Trincone a via Montebarbaro a Pozzuoli. il travaso da Voi descritto riguardava la frazione del multimateriale. Ad ogni buon conto ci scusiamo del disagio provocato. Ci rendiamo conto della cattiva scelta del sito. Ma c’è anche da aggiungere che spesso i nostri operatori e specie in questi periodi, si trovano a dover optare per scelte che se non condivisibili, rappresentano però il modo migliore per poter accelerare il lavoro. Saluti, Flegrea Lavoro spa