BACOLI/Troppo traffico a Baia, noto bar “chiude per smog”

Il bar “Velò” protesta per il traffico veicolare di Baia

Protesta singolare del titolare del bar “Velò”, ubicato in via Lucullo a Baia. L’imprenditore ha deciso di chiudere il bar nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno 2019, per le condizioni di invivibilità causate dal troppo traffico veicolare a Baia.

Una protesta che mette in risalto le condizioni disumane con le quali i residenti bacolesi devono convivere ogni fine settimana. Smog, clacson che suonano all’impazzata, sorpassi azzardati che non consentono agli stessi residenti di uscire di casa. Una protesta provocatoria che, qualora fosse recepita da altre attività, potrebbe sfociare in un dissenso generale sulla mancanza di controlli e sull’anarchia che regna sovrana sulle strade di Bacoli nei weekend.