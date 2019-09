BACOLI/Via Cerillo, musica, parcheggio selvaggio e schiamazzi notturni. I residenti: “Siamo esasperati”

“Amici sono molto arrabbiato perché manco stasera si dorme causa concerto domenicale Parco Cerillo tanto decantato come oasi di pace e tranquillità. Il sottoscritto abita a circa dodici metri, ho più volte protestato con le persone responsabili, ma mi hanno fatto solo promesse. Noi abitanti del quartiere siamo stufi delle promesse. Ci sono persone che al mattino vanno a lavoro alle 4 del mattino, persone anziane, ragazzi che alle sei del mattino vanno a scuola. Chiediamo alle persone competenti di provvedere a risolvere il problema perché non ne possiamo più”.

Alfonso Di Meo è un residente di via Cerillo. Come gli altri cittadini che vivono in quella strada è costretto a fare i conti con la movida maleducata e fracassona che infesta la strada e il Parco Cerillo. Il suo è il caso rappresentativo di un gruppo di circa 20 famiglie che sono di fatto private del sonno.

Oltre alla questione musica che molte volte sembrerebbe essere spenta oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale, ovvero a mezzanotte; ciò che lamentano i residenti i continui schiamazzi fino a notte inoltrata e le auto parcheggiate sotto le finestre delle abitazioni in divieto di sosta, in alcuni posti anche in prossimità di curve senza visuale. Un parcheggio selvaggio che ha interessato l’area per tutta l’estate, ma che sarebbe risultata di scarso interesse per la polizia municipale che, secondo i residenti, non avrebbe rilevato alcuna infrazione.