CALCIO/Virtus Baia, torna la scuola calcio: oggi alle 18 il primo raduno al ‘Chiovato’

Un lieto ritorno nel calcio giovanile flegreo è quello di Virtus Baia. La dirigenza infatti ha annunciato l’apertura delle iscrizioni alla scuola calcio.

“La nostra scuola calcio sarà aggregazione, amicizia, divertimento e amore verso questa squadra, questa terra e questo sport! Ci impegneremo ad esser fucina di talenti perché siamo impegnati a far trascorrere ai nostri “millennial” i migliori anni della loro vita, come è stato per noi tempo fa, perché crediamo nel gruppo, nelle nostre capacità ed in quelle dei bambini”, è quanto affermano i dirigenti della Virtus Baia su Facebook. L’appuntamento è per stasera alle ore 18 allo stadio comunale ‘Tony Chiovato’ dove ci sarà il primo raduno dell’anno e l’occasione giusta per l’iscrizione gratis ai vari corsi disponibili.

Di seguito il post ufficiale completo pubblicato dalla società su Facebook