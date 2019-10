CAMPI FLEGREI/Blitz all’alba dei carabinieri: raffica di arresti per banda di furti e rapine -VIDEO

Questa mattina a Pozzuoli e Quarto i militari della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione cinque ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e tre agli arresti domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, Settima Sezione, nei confronti di altrettanti indagati (due già reclusi per altra causa), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, furto e rapina.

L’attività investigativa condotta dal reparto ha consentito di ricostruire le condotte illecite di un gruppo criminale dedito alla commissione di reati contro il patrimonio ed operante nell’area flegrea; raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione a 18 furti commessi, nottetempo, all’interno di abitazioni ed esercizi commerciali da ottobre 2017 a marzo 2018, durante i quali sono stati asportati trattori, motocoltivatori, attrezzature agricole, utensili per l’edilizia ed altro; documentare che, in una circostanza, tre dei sodali, sorpresi dalla vittima, hanno opposto resistenza per assicurarsi la fuga cagionandole lesioni giudicate guaribili in giorni 10; arrestare 5 soggetti in flagranza per i reati di furto e rapina.