Champions League 2019, il sorteggio dei quarti di finale: orario tv, possibili avversarie Juventus, tabellone semifinali

Dove vedere sorteggio quarti di finale Champions League

La Juventus è l’unica italiana rimasta in corsa per la Champions League 2019, evento reso possibile dalla straordinaria rimonta operata ai danni dell’Atletico Madrid. I bianconeri attendono di capire quali saranno i loro avversari nei quarti di finale, tra quelli rimasti in gioco: Ajax, Porto, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Liverpool

I sorteggi dei quarti di finale di Champions League andranno in scena oggi, venerdì 15 marzo con inizio alle ore 12.00 nella classica cornice della sede UEFA a Nyon. A differenza delle fasi precedenti, i sorteggi per i quarti saranno decisamente più brevi. Con sole otto squadre in lizza e un meccanismo molto semplice, l’intera cerimonia non dovrebbe durare oltre i 20 minuti. A partire da quest’anno, inoltre, si potranno già conoscere gli eventuali accoppiamenti per le semifinali, dato che sarà delineato l’intero tabellone per l’ultima fase della manifestazione.

I sorteggi saranno trasmessi in diretta tv dall’emittente satellitare Sky, che detiene i diritti di trasmissione della competizione per l’Italia. Nello specifico, i sorteggi andranno in onda su Sky Sport 24 (canale 200 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite), con studio d’accompagnamento per analisi e commenti sulle sfide sorteggiate. C’è anche un’altra opzione per seguire i sorteggi in tv: l’evento sarà trasmesso anche da Eurosport, canale Eurosport 1.