Continuano i furti nelle auto nei parcheggi di Bacoli

Continua la serie di furti con scasso all’interno delle auto parcheggiate nel Comune di Bacoli.

L’escalation di furti ha colpito le auto in sosta in varie zone della città. Negli ultimi giorni sono state segnalate numerose auto danneggiate all’interno dei parcheggi più frequentati del Comune.

Più di una macchina è stata oggetto di vandalismo all’interno del parcheggio del mercato di Bacoli in Via Miseno, mentre nei giorni scorsi erano state colpite delle auto in sosta all’interno del parcheggio della Casina Vanvitelliana al Fusaro.

La tecnica è sempre la stessa. Si rompe un finestrino con una pietra o con un oggetto contundente e da lì si entra in auto per svuotarla del contenuto.

Bottini di solito magri per i delinquenti e che aumentano la rabbia dei cittadini che subiscono danni ingenti in luogo di valore della refurtiva veramente risibile.

La protesta dei cittadini naviga su Facebook dove su molti gruppi i malcapitati lamentano i danni subiti e chiedono maggiore attenzione dagli enti preposti.