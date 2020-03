Coronavirus, Angela Merkel in quarantena

Nuove restrizioni in Germania: ci si può radunare al massimo in due persone

La cancelliera tedesca Angela Merkel in quarantena dopo aver scoperto che un medico con cui e’ venuta in contatto e’ risultato positivo al coronavirus. La cancelliera ha ricevuto la notizia subito dopo la conferenza stampa convocata per annunciare le nuove misure restrittive varate d’intesa con i Laender.

Eccole: i contatti all’esterno sono possibili in Germania d’ora in poi solo con una persona che non appartiene al proprio nucleo familiare e alla propria abitazione, o con le persone che vivono nella stessa casa. Lo ha spiegato Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino. La cancelliera ha aggiunto che, nei luoghi pubblici, «vanno mantenuti almeno 1,5 metri, meglio ancora due metri di distanza». «Sono regole non consigli», ha sottolineato, «la polizia e gli addetti all’ordine pubblico sorveglieranno il rispetto delle regole, e le violazioni verranno sanzionate».

«Andare al lavoro, a fornire assistenza in emergenza, a fare la spesa, partecipare a sedute, appuntamenti e esami, aiutare gli altri o fare sport individuali e muoversi all’aria aperta, così come altre attività necessarie, resta naturalmente ancora possibile», ha spiegato ancora Merkel leggendo oggi a Berlino quello che è stato deciso insieme ai Laender.